ALTAS, BAJAS Y RUMORES / CL17

ESCUCHA A MOU

José Mourinho espera que Anthony Martial, en la órbita del Sevilla, lo escuche más a él y menos a su agente. CIERRA GANANDO

En partido desarrollado en CU, el primer equipo de Pumas ganó 6-1 sobre su filial de Segunda División.

Va Real Madrid por todo en 2017 Muestra Cruz Azul poder, en pretemporada Jémez no se guarda nada Saltos de salud Feroz regreso de Nadal Anuario CANCHA 2016 Practican merengues a la FIFA

