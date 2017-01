ALTAS, BAJAS Y RUMORES / CL17

SIN MIEDO AL 'COCO'

Venus Williams terminó con el sueño de Coco Vandeweghe, al vencerla 6-7(3), 6-2, 6-3 en Semifinales del Australian Open. ANTEPONE FILOSOFÍA

El técnico Marco Antonio Ruiz espera que la preparación que ha tenido la Sub 20 se refleje en la próxima eliminatoria.

Please enable Javascript to watch this video ',IdGaleria:1025}); --> ',IdGaleria:1025}); --> Se despide Real Madrid del triplete Ya está firmado Les gusta pelear... y la mariguana Buscan Pumas a estudiantes Cabezas bajas Arrebatan un oro a Bolt Rivalidad sin caretas

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video