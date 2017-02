ALTAS, BAJAS Y RUMORES / CL17

QUIERE A MÁS

Jesús Gallardo agradece su convocatoria al Tri, pero dice que más jugadores de Pumas tienen calidad para ser llamados. LESIÓN LO BAJA

"Chicharito" causará baja con el conjunto del Bayer debido a una lesión en la ingle, para el duelo ante el Hamburgo.

Please enable Javascript to watch this video ',IdGaleria:1025}); --> ',IdGaleria:1025}); --> Cimbran a Brady Complica 'Cholo' al Barcelona Tiene Aída compañero perrón Algunas sorpresas Gallardo, bajo la lupa Ve ciclista de cerca la muerte Este portero sí da el kilo

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video

Please enable Javascript to watch this video